以军袭击杰宁致八死数十人伤 巴方停止同以接触或会晤

以色列军队星期一（7月3日）凌晨对约旦河西岸北部杰宁地区发起无人机袭击行动。巴勒斯坦卫生部说，目前已造成至少八名巴勒斯坦人死亡、数十人受伤。巴勒斯坦随后宣布停止同以色列方面的“所有接触和会晤”，以抗议以色列军队打死八名巴勒斯坦人。

综合新华社和路透社报道，以色列国防军发表声明说，以安全部队正在杰宁地区开展大规模无人机空袭，自星期一凌晨起打击了巴武装人员的联合作战室、武器和弹药储藏设施及通讯中心等。

以军发言人称此次行动是针对杰宁当地武装组织，而非巴勒斯坦民族权力机构，也不以占领杰宁难民营为目的。

另据巴勒斯坦安全人士说，以军在进入杰宁难民营后与当地巴勒斯坦武装人员发生大规模冲突，双方交火不断。以军还对多个地点发动空袭，现场可以听到强烈的爆炸声。

巴勒斯坦总统阿巴斯星期一下午在拉姆安拉召开紧急会议后，宣布停止同以色列方面的“所有接触和会晤”，并停止与以色列进行安全协调。阿巴斯同时呼吁巴勒斯坦各派别召开会议，讨论当下杰宁地区紧张局势。

根据巴勒斯坦卫生部的最新数据，冲突目前已造成八人死亡、80余人受伤，其中17人伤势严重。

美国国务院发表声明说，“采取所有可能措施防止平民生命损失至关重要”。

今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。