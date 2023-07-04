欧洲军团病病例激增 疾控中心吁提高警惕

欧洲疾病预防与控制中心星期一（7月3日）发布的最新统计数据显示，欧盟和欧洲经济区国家2021年每10万人口中有2.4人罹患军团病，已激增至历史最高水平。

欧洲疾控中心提醒欧洲各国应对此保持警惕。

新华社报道，欧洲疾控中心发布的报告显示，2021年，欧盟和欧洲经济区国家报告了超过1万零700起军团病（legionellosis）病例，其中死亡病例704起。

意大利、法国、西班牙和德国病例数占报告总数的75%。65岁及以上男性是受影响最严重的群体，每10万人中有8.9人感染。

欧洲疾控中心说，军团病激增的原因仍不清楚，这可能与国家检测政策和监测系统的变化、人口老龄化以及建筑供水系统的设计、基础设施的建设和维护等因素相关。欧洲和全球范围的气候变化也会对军团病激增产生影响。

军团病是由军团菌所引起的一种急性呼吸道传染病，因最初在美国一次退伍军人集会上暴发而得名，所以又称退伍军人症。主要症状为发热、寒战、头痛、倦怠和肌痛等，严重者会因呼吸系统及多器官衰竭而死亡。

军团菌可通过气流等传播，尤其是通过不清洁的水冷式空调机传播，没有直接的人际传播。医院可以通过胸部X光片和尿检来确诊，患者通常需要入院接受抗生素治疗。