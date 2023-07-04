IAEA总干事将公布日本福岛处理水最终安全审查报告

国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西星期二（7月4日）开始对日本进行四天访问，他将同日本首相岸田文雄会面，同时公布针对福岛核处理水的最终安全审查报告。

预计这份报告将批准让福岛核电站在未来30至40年把经过处理的核废水排入大海。日本计划释放1.3万亿吨处理水到大海，但这个计划引发邻国包括中国的强烈反应，当地渔民也担心这会影响渔业声誉。

中国驻日本大使馆星期二说，IAEA的报告不能成为日本向大海排放处理水的“通行证”，无法证明日本排放处理水的正当与合法性，也无法免除日本所应负的道德责任。

韩国政府则透露，格罗西会在7日至9日到首尔访问，解释关于福岛处理水的调查结果。

共同社星期天报道，在东京电力公司为了力争夏季前后开始把处理水排放入海，届时将使用的海底隧道等设备已经完成施工。东电展示了出现紧急情况时使用切断装置停止提供处理水的训练，宣传“安全性”，试图消除国内外对处理水排海的强烈担忧。

操作员培训从去年12月开始。使用模拟器的训练从今年5月开始，据称在开始排海后，他们还将以一个半月一次的频率继续训练。

东电计划用大量海水稀释处理水，把氚的活度降至不到国家标准的40分之一，再通过海底隧道，从约1公里外的近海排放出去。不过，要得到反对排海的渔民等的理解依然不容易。