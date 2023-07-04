全球500大富豪上半年财富激增8520亿美元 马斯克居首位

2023年上半年，全球500大富豪的财富增加了8520亿美元（约1.149万亿新元）。

根据彭博汇编的数据，彭博亿万富翁指数每位成员过去六个月平均每天赚进1400万美元。对于亿万富翁来说，这是自2020年下半年以来表现最好的半年。

投资者无视央行加息、乌克兰战火未消和地区银行危机的影响，股市普遍上涨。标准普尔500指数上涨16%，纳斯达克100指数上涨39%，出现有史以来最好的上半年。

截至6月30日，全球首富马斯克今年的净资产增加了966亿美元，脸书母公司Meta Platforms Inc.总裁扎克伯格的净资产增加了589亿美元。

印度阿达尼集团（Adani Group）主席兼董事长阿达尼（Gautam Adani）的净资产在这六个月减少了602亿美元，损失最大。知名做空机构兴登堡研究（Hindenburg Research）指控阿达尼集团涉及会计欺诈和股票操纵后，阿达尼在1月27日一天内损失约208亿美元。

阿达尼对兴登堡研究的指控予以否认。

由内森·安德森（Nate Anderson）创办的兴登堡研究，也重创美国“华尔街之狼”卡尔·伊坎（Carl Icahn）的净资产。

在兴登堡披露卡尔·伊坎正在做空伊坎企业（Icahn Enterprises LP）后，伊坎股价出现最大单日跌幅。卡尔·伊坎的净资产在这段期间减少134亿美元，或57%。