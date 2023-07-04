博雷利原定下周访华被中国取消

欧盟外交与安全政策高级代表博雷利原定下周的访华行程被中国取消。

路透社报道，欧盟发言人马斯拉利星期二（7月4日）通过书面声明说：“不幸的是，中方告诉我们，原定下周的行程已不可能实现，我们现在必须寻找替代方案。”中国未对取消博雷利的访问作出解释。

彭博社星期二较早前报道，欧盟驻华大使庹尧诲（Jorge Toledo）透露，博雷利将于下个星期一（10日）抵达北京，与中国国务委员兼外交部长秦刚和其他高级官员会面。庹尧诲上星期天（2日）在第十一届世界和平论坛上说，布鲁塞尔将继续向中国提出“战略性的问题”，包括人权问题和俄罗斯在乌克兰的战争。他说，中国与欧盟预计将于9月举行两次面对面对话，一次关于经济和贸易，另一次关于数码事宜，然后在年底举行领导人峰会。

这是博雷利今年第二次被取消行程。他在4月因确诊冠病无法访华。博雷利在4月份准备在北京发表的演讲中说，如果中国不寻求乌克兰的和平，欧盟就不能信任中国。中国曾说过它希望促成乌克兰的和平，但在2月份发布的立场文件却得到了俄罗斯和乌克兰的冷淡回应。

本周在北京参加环境谈判的欧盟委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans），也因染上冠病而未能在4月访问中国。