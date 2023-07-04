瑞士有意参加欧洲天盾倡议 批评人士：与中立态度不符

瑞士希望参加欧洲天盾防空倡议，批评人士认为，此举与瑞士长期以来的中立立场不符。

路透社报道，瑞士国防部星期二（7月4日）说：“瑞士希望参加‘欧洲天盾防空倡议’（European Sky Shield Initiative），并将在伯尔尼签署一份意向声明。”

瑞士防长阿姆海尔特（Viola Amherd）将于星期五（7日）与奥地利和德国防长会面时，签署这份意向声明。

瑞士希望参加天盾防空倡议引起游说团体的关注。右翼保守派协会Pro Schweiz加滕曼说：“这不符合严格中立的瑞士。”

他担心此举会导致瑞士在军事上依赖外国和北约，让瑞士成为被针对的目标。

德国在2022年设立欧洲天盾防空倡议，以加强欧洲的防空力量。俄罗斯入侵乌克兰后，欧洲防空力量已成为关注焦点。目前，有17个欧洲国家参加这项倡议，包括德国、英国、芬兰及瑞典。它的目的是通过协调各国对诸如爱国者导弹系统等防空和导弹防御系统的采购来削减成本，并实现培训、维护和后勤方面的合作。

俄罗斯去年2月入侵乌克兰以来，立场中立的瑞士受到欧洲邻国越来越多的压力，包括要求瑞士允许出口军备到乌克兰。瑞士上周拒绝了瑞士国防公司RUAG提出出售96辆豹1型A5主战坦克供乌克兰使用的申请。丹麦和德国较早前希望派遣瑞士制造的装甲车和弹药帮助乌克兰，也被瑞士否决。