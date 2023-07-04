塔利班下令关闭阿富汗美容院

阿富汗塔利班政府下令美容院在一个月内关闭，进一步限制了阿富汗女性可以出入的公共场所。

路透社报道，塔利班政府的防恶与美德传播部发言人穆罕默德·萨迪克·阿基夫星期二（7月4日）说：“关闭女性美容院的最后期限是一个月。”

自从塔利班于2021年重新掌权以来，它对女性日益增多的限制遭多国政府和联合国官员的谴责。塔利班当局去年关闭了多数女高中、禁止女性上大学及阻止许多阿富汗女性援助人员工作；包括澡堂、健身房和公园在内的许多公共场所已不对女性开放。

2001年底，在塔利班被赶下台的几个月里，即911事件发生几周后，喀布尔和阿富汗其他城市的美容院如雨后春笋般出现。两年前塔利班重新掌权后，许多美容院仍然营业，为不少女性提供了就业机会，并为顾客提供服务。这些美容院一般只允许女性进入，并且将窗户遮住，从外面看不到里头的顾客。

喀布尔的居民萨哈尔每隔几周就会去一家美容院做头发和指甲，如今政令出台，她觉得除家人之外的最后安全社交途径被切断了。她说：“公园不允许女性进入，对我们来说，这是一个与朋友见面的好地方。这是一个很好的理由，让我们彼此见面，与其他女性、女孩讨论问题。”她接着说：“现在，我不知道怎么与她们会面，怎么见到她们，怎么彼此交谈。我觉得这对我们和阿富汗各地的女性将产生很大的影响。”

塔利班政府说，根据它对伊斯兰法律和阿富汗习俗的解释，它尊重女性的权利。