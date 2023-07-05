媒体称日本为8月福岛处理水排海做准备

《日本经济新闻》报道，联合国核监督机构开绿灯，日本政府计划最快8月开始，将福岛第一核电站经过处理的核废水排放入海。

国际原子能机构（IAEA）星期二（7月4日）公布福岛处理水排海综合报告，指日本的计划“符合国际安全标准”。报告还评估称，如果按计划分阶段排放，对人类和环境的辐射影响“极小”。

IAEA总干事格罗西说，日本排放福岛处理水入海是安全的，但他也强调，排放福岛处理水是日本政府的决定，IAEA报告不能作为批准这项政策的标准。

日本首相岸田文雄说，有了IAEA的审查报告，日本希望争取国内和国际支持福岛处理水排海的决定。对2011年日本311大地震和海啸引发的福岛第一核电站事故来说，这是一个重要的里程碑。

格罗西星期二在东京将这份报告交给岸田文雄。IAEA调查团多次实地考察，耗时近两年完成报告。在福岛处理水排海期间，IAEA将继续评估安全。

东京今年1月说，计划在“春季至夏季前后”开始将福岛处理水排海，但未说明具体排放日期。预计日本国家核监管机构最快本周予以通过。

日本福岛县等渔业工会一直反对福岛处理水排海政策，称许多国家已因担心核辐射而禁止进口日本某些食品，排放福岛处理水将使他们修复声誉的努力付诸东流。

日本周边国家的反对声浪也未平息。韩国媒体报道，当地民众因担心海水受到污染而恐慌性购买盐；北京方面公开批评排海计划，并通过中国驻日本大使馆星期二开记者会表达抗议。