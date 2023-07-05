美联邦法院宣布限制拜登官员与社媒公司对话

美国一联邦法院法官发布命令，限制拜登政府与社交媒体公司进行对话，要求审核社媒内容，以压制持反对意见的言论和观点。

这一重大决定可能会削弱美国政府打击有关健康和其他问题的错误信息的努力。

综合《纽约时报》和路透社报道，美国路易斯安那州和密苏里州的共和党籍总检察长发起诉讼，指控拜登政府试图压制批评者声音的做法太过分。他们声称政府官员担心质疑冠病疫苗或颠覆选举的贴文影响舆论，并鼓励社媒公司严格审查贴文内容。

路易斯安那州联邦法官星期二（7月4日）裁定，限制拜登政府与社媒平台就大量在线内容进行交流。

路易斯安那州西区地方法院法官道蒂在裁决中宣布，禁止部分政府部门，包括卫生与公众服务部和联邦调查局（FBI）， “基于任何方式敦促、鼓励、施压或诱导删除，为删除、压制或减少包含受保护言论自由的内容”，而与社媒公司进行对话。

路州联邦法官星期二的命令，可能对美国宪法第一修正案产生重大影响，对围绕网络言论界限范围的激烈法律斗争是一项重大进展。

路州联邦法官的决定对共和党人来说，是一次胜利，他们经常指责脸书、推特和YouTube等社媒网站，不成比例地删除右倾内容，有时甚至与拜登政府合作。

民主党人认为，这些平台未能充分监管错误信息和仇恨言论，导致包括暴力等危险的后果。