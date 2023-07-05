为“马来人宣言” 马哈迪慕尤丁会面谈合作

马来西亚两名前领导人马哈迪和慕尤丁会面，讨论在“马来人宣言”运动中携手合作。

星洲网报道，国盟主席慕尤丁星期二（7月4日）晚到马哈迪家中，两人进行了约两小时的会议。

慕尤丁在马哈迪领导的希盟政府倒台后成为首相。马来人宣言秘书处主席凯鲁丁发表文告说，慕尤丁和马哈迪会晤，将为巩固和强化马来人地区的努力注入新的精神。

“这两位马来元老级领袖愿意抛开过去的所有政治分歧，为确保斗争延续，加强在这神圣土地上的民族地位。”

“马哈迪和慕尤丁值得称赞的品质，将成为所有非常‘渴望’马来人全面统一和团结的马来人的新支持。”

凯鲁丁说，与慕尤丁会面，正是马哈迪希望努力实现马来人全面统一的体现，以落实全体马来人的希望和梦想。

他说：“事实上，‘无党派’的马来人宣言运动为渴望团结的任何一位马来人敞开了大门，无论他们的政治意识形态是什么。”

“马来人宣言秘书处将努力以‘总体’方式团结整个马来社会，然后找出所有争议的问题，为一直困扰我们的每个问题寻找解决方案。”

媒体上周报道，马哈迪透露希望与慕尤丁会面，向他说明“马来人宣言”的目的。马哈迪也愿意与慕尤丁再次合作。慕尤丁随后回应说，他准备为了”种族、宗教和国家“与马哈迪再次合作。