马克龙考虑加强社交网络监管 承诺加快修复被破坏设施

法国总统马克龙说，法国持续多天的骚乱“高峰期”已过去，但在未来几周仍须保持谨慎。他承诺将向受骚乱影响的城市提供财政援助，加快重建工作。

新华社报道，马克龙星期二（7月4日）在总统府爱丽舍宫接见受骚乱影响市镇官员时说，当务之急是恢复国家秩序。政府将提出“紧急法”草案，加快骚乱后的重建工作，特别是修复被毁坏的建筑物、街道设施和公共交通设施。

他还承诺向受骚乱影响的城市提供财政援助，用于修复道路、市政设施和学校。

马克龙说，政府正在考虑加强社交网络的监管措施，未来“不排除在发生危机时切断社交网络的可能性”。他说，必须“打铁趁热”，政府将在夏季敲定“实际可行的方案”。

但住家遭闹事者破坏的拉伊莱罗斯市（L’Haÿ-les-Roses）市长尚布伦说：“我来这里，是希望总统给我们一个愿景，给我们指引一个方向。我不是来参加团体心理治疗。”

法国司法部星期二晚宣布，自6月30日起共逮捕3625人，其中1124人是未成年人。法国司法部长莫雷蒂7月1日告诉媒体，未成年人占了闹事者的很大比例，政府要求家长肩负起责任。

法国内政部说，星期一晚至星期二凌晨，骚乱和暴力事件大幅减少，警方逮捕了72人。

6月27日，在法国上塞纳省楠泰尔市，一名警员截停一辆汽车时开枪，驾车的17岁北非裔少年身亡。事件引起法国各界强烈反应。6月28日晚开始，法国多个城市开始出现不同程度的骚乱。