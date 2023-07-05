风暴“波利”袭荷兰 两名女子死亡

荷兰遭遇强风天气，目前已造成两人死亡。荷兰航空和铁路交通受到严重影响，当局对全国大部分地区发布最高级别风暴警告。

路透社报道，荷兰海岸星期三（7月5日）遭风暴波利（Poly）袭击，阵风最高时速可达120公里。国家气象局对全国大部分地区发布“红色”风暴警告。

荷兰警方说，在哈勒姆镇（Haarlem），一棵大树砸中一名59岁女子的汽车，造成该女子死亡；靠近边境的瑞德市（Rhede）也有一名64岁女子被树砸死。

欧洲最繁忙枢纽之一的阿姆斯特丹史基浦机场（Schiphol airport）当天取消了400个航班，预计航空交通管控将至少持续到当地时间星期三下午3时（新加坡时间星期三晚上9时）。

当局对首都阿姆斯特丹所在的北荷兰省（Noord-Holland）居民发送手机警报，督促人们留在室内。

另据《荷兰时报》（NL Times）报道，荷兰国家铁路公司星期三早上说，这次风暴出乎意料地强劲，因此公司决定取消荷兰北部地区所有火车班次。

阿姆斯特丹北部的一条高速公路也因树木倒塌而关闭。地方媒体AT5报道，阿姆斯特丹两名男子因车辆被树砸中而受伤。

据报，“波利”是2018年以来，荷兰遭遇的最猛烈风暴。预计强风将在星期三上午从北部逐渐向东部推移，并将在当天下午开始减弱。