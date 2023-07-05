克宫：基辅对扎波罗热核电站构成很大威胁

俄罗斯称乌克兰可能正准备对俄控扎波罗热核电站实施挑衅行为，俄方正在采取一切措施应对。

法新社报道，克里姆林宫发言人佩斯科夫星期三（7月5日）告诉记者，扎波罗热核电站的局势十分紧张，因为“来自基辅政权的破坏威胁真的很高——（乌方）可能实施灾难性的破坏。”

佩斯科夫强调，俄方一再声明不排除任何情况发生的可能，近期的卡霍夫卡水坝被炸事件即是证明，并且造成了可怕的后果。

佩斯科夫说，俄方正在采取一切措施来应对扎波罗热核电站可能受到的威胁。

乌克兰总统泽连斯基近来多次指控俄方计划破坏扎波罗热核电站。他星期二（4日）称已向法国总统马克龙简报俄军在核电厂进行的危险挑衅，并说他和马克龙同意与国际原子能机构（IAEA）协力控制局势。

另据中通社报道，泽连斯基星期三召开最高统帅部扩大会议，重点讨论了乌前线情况以及加强北方防守、扎波罗热核电站情况、自主生产弹药和装备等问题，以及设备后期维修事项。他在会上指出，当前的重要事项是要保护核电站。

乌克兰总参谋部同天发布消息说，乌军情报显示，俄方星期二在扎波罗热第三和第四发电机组的外壳顶部放置了类似爆炸装置的物体。乌总参谋部认为这些物体的引爆不会损害发电机组装置，但会产生来自乌方炮击的效果。