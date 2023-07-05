周三美市盘前退低 重点谈Snap Inc近期涨势

星期三（7月5日）重点：

疲软的中国服务业数据影响了美国股市的交易情绪，导致美国华尔街股市主要股指期货星期三（7月5日）下跌。投资者的焦点是在星期三晚上较迟时候发布的美联储6月份会议记录。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低18.60点或0.41％，报4437.10点；纳斯达克100指数期货也下跌72.30点或0.48％，报15136.40点；道琼斯指数期货则下挫142.00点，报34276.50点。

美国股市星期二（4日）休市，在星期一（3日）缩短的交易日中小幅上涨。股市受到特斯拉股价飙升和银行股走强提振。

标准与普尔500指数星期一微升5.21点，闭市报4455.59点。重量级的道琼斯指数则起10.87点，闭市报34418.47点。以科技股为主的纳斯达克100指数也升高0.19％或29.49点，以15208.69点收市。

美国股市星期一的交易一般，因为缩短交易时间，交易所的总成交量是60亿股，比过去20天的110亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

《华尔街日报》报道，美国正准备限制中国公司使用美国云端服务。这个消息导致亚马逊（Amazon）股价在盘前下跌0.39美元，截稿时报129.83美元。微软（Microsoft）股价也下挫2.17美元，截稿时报335.82美元。据该报道，如果限制获得通过，亚马逊和微软可能需要美国政府的批准，才能为中国客户提供使用先进人工智能晶片的云端服务。

《华尔街日报》报道，美国正准备限制中国公司使用美国云端服务。（图 / Pixabay）

脸书母公司Meta Platforms的股价在盘前下跌0.43美元，截稿时报285.59美元。该公司目前正在准备推出微型博客服务（Microblogging service）来与推特竞争。这个名为Threads的微博服务预料会在星期四（6日）推出。

盘前活跃股按序：特斯拉、超微、Palantir Technologies、Carnival Corp，以及维珍银河（Virgin Galactic）。截稿时，除了维珍银河股价微起之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

在Snap Inc的广告业务陷入困境后，该公司一直在努力让收入来源多元化。因此Snapchat+的增长数字对Snap Inc是非常重要的。（法新社）

Snap Inc（纽约证券交易所代码：SNAP）

社交媒体平台Snapchat的母公司Snap Inc近日的股票表现一反以往的疲软，走势非常强劲。Snap Inc股价在星期一（3日）上涨了1.5％，闭市报12.02美元，是该股自今年2月7日以来的最高收盘价。根据道琼斯市场数据，这也是该股连续第八天上涨了，是自2020年6月以来最长的连续上涨趋势。

Snap Inc在上星期四（6月29日）宣布，旗下的Snapchat+在推出了一年后，订户人数已经超过400万户。在截至2022年9月底的第三季度时，Snapchat+已经拥有超过150万订户。Snapchat+是一种允许用户获得“独家功能”的付费服务；订户月费是2.50美元，或每年29.99美元。

自苹果公司（Apple）在2021年实施隐私改革之后，Snap Inc的广告业务一直受到严峻的挑战。在新的隐私改革下，各个平台必须征求iPhone用户同意才能追踪他们的在线活动。另外，市场利率上升和对经济前景的担忧，也造成广告商自去年开始就逐步削减开支。

在Snap Inc的广告业务陷入困境后，该公司一直在努力让收入来源多元化。因此Snapchat+的增长数字对Snap Inc是非常重要的。

Snap Inc预计会在7月25日发布本财年第二季度的业绩报告。虽然投资者对它的付费用户服务业务增长感到满意，但他们也普遍希望看到Snap Inc在广告方面有更明显的改进，以及Snap Inc会如何进一步扩大收入来源、刺激收入增长。毕竟Snap Inc今年第一季度的营业额只有9亿8900万美元，较同比的10亿6000万美元逊色许多。

Canaccord Genuity分析师里普斯（Maria Ripps）给该股“持守评级”，目标价只有10美元。她在上星期五（6月30日）的分析报告中写道：“Snap Inc对即将发布的第二季营业额预测比市场分析师共识低。Snap Inc管理层表示，虽然广告平台变革的大部分繁重工作已经完成，但广告商可能还需要一些时间才能适应新的方案。”

整体而言，在Tipranks的25名分析师当中，只有五名给予Snap Inc股“买进”的评级，19名给予“持守”的评级，一名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是9.92美元。换言之，以星期一的12.02美元闭市价计算，这些分析师认为该股平均还可下跌17.47％。看来Snap Inc在接下来业绩报告发布会上，还需要拿出更好的成绩单，让投资者继续有信心，这股涨势才能够持续。