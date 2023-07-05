以色列对杰宁大规模军事行动落幕 酿13死

以色列军队星期三（7月5日）宣布结束在约旦河西岸的大规模军事行动。此次行动造成12名巴勒斯坦人及一名以色列士兵死亡。

综合外电报道，以色列军方于星期一（3日）凌晨对约旦河西岸北部的杰宁地区（Jenin）发动突袭。这是以军多年来在西岸展开的最大规模军事行动，不仅出动数百名士兵，还发动了无人机袭击，并用军用推土机摧毁了街道。

杰宁难民营住有约1万8000人，长期以来一直是包括“伊斯兰圣战组织”（Islamic Jihad）和“哈马斯”（Hamas）在内的激进组织的据点。据报，杰宁大部分地方在这场突袭行动中被烧焦或摧毁，至少3000名居民流离失所。

以军发言人星期二（4日）声明，这次行动是针对杰宁当地武装组织，而非巴勒斯坦民族权力机构，也不以占领杰宁难民营为目的。

以军后来说，在对杰宁的突袭行动中发现了武装分子的藏匿点、军火库和存放炸药的地下竖井。以军下属部队已拆除杰宁的六个爆裂物制造设施和三个战情室，并收缴大量武器。此外，以军还没收了一大笔“恐怖主义资金”。

本次突袭造成12名巴勒斯坦人死亡，另有一名以军士兵星期二晚间在冲突中丧命。非政府组织Defence for Children International说，死亡的巴勒斯坦人中包括一名16岁的男孩，他星期二被以军击中头部身亡。

以军已于星期二晚上开始从杰宁撤离。

今年以来，巴以紧张局势加剧。以军与加沙地带、约旦河西岸和耶路撒冷等地的巴勒斯坦人发生冲突并造成大量人员伤亡。

根据法新社从巴以官方来源汇编的数据，今年至少有190名巴勒斯坦人、26名以色列人、一名乌克兰人和一名意大利人被杀。