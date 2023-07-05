德总理：在德进行芯片生产大规模投资值得欢迎

德国总理朔尔茨说，他知道一些企业在德进行芯片生产大规模投资的进一步计划，并称这是一个值得欢迎的趋势。

路透社报道，朔尔茨星期三（7月5日）在联邦议院下院会议上提到芯片制造商英特尔和英飞凌近期宣布的投资计划，并称他知道德国企业和其他许多公司的其他计划。他承诺，德国的努力将帮助企业减少对其他地区半导体供应的依赖。

在朔尔茨发表上述言论之前，中国商务部星期一（3日）宣布将从下个月起限制镓和锗的出口。德国则是这两种金属的最大进口国。

德国此前已表明要少对中国的依赖。朔尔茨星期三在会上说：“世界上许多人都明白，我们（的经济）必须变得有弹性，而且有些产业必然要在欧洲和德国发展。”

朔尔茨不认同德国正在投资方面丧失吸引力的观点，并列举了近期一些大企业的在德投资活动。其中，英特尔公司6月宣布，计划耗资300多亿欧元（约441.3亿新元）在德国中部城市马格德堡开办两个芯片制造厂。

德国还在与台湾的台积电（TSMC）和瑞典电池制造商Northvolt商谈在德国建厂的计划。德当局已经说服特斯拉在德建立该公司的首个欧洲千兆工厂。

朔尔茨对联邦下议院说：“这么多德国和国际企业选择在德国扩大其半导体生产，这是一个震撼人心的信号。”