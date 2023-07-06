墨西哥公交车坠崖 至少27人死亡

墨西哥南部瓦哈卡州发生一起客车冲出山路，坠入山谷事故，造成至少27人死亡。

事故发生在当地时间星期三（7月5日）6时30分左右。瓦哈卡州（Oaxaca）检察官贝尔纳多·罗德里格斯·阿拉米拉在电话中告诉法新社：“根据初步统计，有27人死亡，17人受伤，分别转移到区内的多个医院接受治疗。”

他补充道，已经对事故原因展开调查，初步迹象显示存在机械故障。

州政府官员赫苏斯·罗梅罗在新闻发布会上说：“车辆司机可能失去了控制......车子掉进了25公尺（80英尺）深的峡谷。”

瓦哈卡州州长萨洛蒙·哈拉通过社交媒体向遇难者家属表示慰问。他说，当地卫生、公共安全、民防等部门已派人前往事发地进行救援，并向伤者提供帮助。

新华社报道，这辆从首都墨西哥城出发的公共汽车在行驶至瓦哈卡州马格达莱纳-佩尼亚斯科市时失控翻车，随后坠入25公尺深的山崖。

当局称，这辆巴士由当地一家运输公司运营，目的地是圣地亚哥德约松杜瓦镇。据民防机构称，至少六名伤者送往医院时已失去知觉，伤势严重。

墨西哥交通事故频发。5月14日，东北部塔毛利帕斯州发生一起两车相撞事故，造成至少26人死亡；4月29日，一辆客车在西部纳亚里特州坠崖，造成至少18人死亡。