拜登与瑞典首相会谈 重申他支持瑞典加入北约

美国总统向到访的瑞典首相克里斯特松表明，美国支持瑞典加入北大西洋公约组织（NATO）。他赞扬瑞典在区域安全所起的作用。

路透社报道。拜登星期三（7月5日）在白宫椭圆形办公室与克里斯特松会晤。他在记者在场的会晤中对克里斯特松说：“焦急地期待着你成为北约成员”。

拜登定星期天启程，到立陶宛首都维尔纽斯（Vilnius）出席北约峰会，并访问三个国家。北约希望在峰会上欢迎瑞典这个最新成员。迄今，各界仍对土耳其能否在峰会上及时放弃反对意见存疑虑。

克里斯特松在会后说，两国领导人一致认为，维尔纽斯会议是敲定瑞典这个北欧国家加入北约的“自然时机”。

克里斯特松在瑞典驻华盛顿大使馆对记者说：“但我们都知道，只有土耳其才能做出土耳其的决定。”

根据白宫公布的谈话内容，拜登“赞扬了瑞典在区域安全所起的作用，并强调了他欢迎瑞典尽快加入北约的承诺”。

瑞典和芬兰去年申请加入北约，在俄罗斯入侵乌克兰后放弃了长期坚持的军事不结盟政策。入约申请必须得到所有北约成员国的批准。土耳其和匈牙利尚未批准瑞典的申请，而芬兰的申请已于4月获得批准。

土耳其总统埃尔多安指出，斯德哥尔摩窝藏激进组织成员，即瑞典库尔德工人党（PKK）的支持者，他指责他们组织示威活动并资助恐怖组织。

瑞典表示，它已经满足了与土耳其谈判中商定的要求，包括提出一项新法案，将恐怖组织成员的身份定为非法，但埃尔多安尚未表示他准备批准瑞典的申请。

美国国务院的声明说，国务卿布林肯星期三与土耳其外交部长哈坎·菲丹通话，鼓励土耳其支持瑞典加入北约这个军事联盟。国务院说：“布林肯国务卿强调了北约在如此关键时刻团结的重要性，并鼓励土耳其支持瑞典立即加入北约。”