阿丽亚娜5型火箭升空 完成最后一次任务

欧洲阿丽亚娜5型火箭于星期四（7月6日）欧洲中部时间零时（新加坡时间早上6时）从法属圭亚那库鲁航天中心发射升空，在成功将两颗卫星送入轨道后，结束了其长达27年的服役生涯。

新华社报道，这是阿丽亚娜5型火箭（Ariane 5）执行的第117次，也是最后一次飞行任务。它搭载一颗法国军用通信卫星和一颗德国试验通信卫星完成了“谢幕之旅”。这次发射原定于今年6月16日进行，之后分别由于火箭助推器中的烟火线（pyrotechnical lines）出现问题以及天气原因两度推迟。

法新社报道，法国武装部队部长塞巴斯蒂安·勒科尔努（Sebastien Lecornu）在社交媒体推特上说，这颗卫星“标志着我们武装部队的一个重大转折点：它更好的性能带来更强的抗干扰能力”。

圭亚那航天中心主任玛丽-安妮·克莱尔（Marie-Anne Clair）告诉法新社，阿丽亚娜5型火箭的最后一次飞行让库鲁（Kourou）的团队“充满了感触”。

阿丽亚娜5型火箭起步艰难，它于1996年首次发射升空后不久就爆炸，2002年又再次发生爆炸事故。

工程师埃尔夫·吉利伯特 （Herve Gilibert）说，2002年的爆炸是一次“创伤性经历”，“给我们留下了深刻的印象”。他说，最初的失误“产生了积极的影响，让我们保持绝对警惕”。

阿丽亚娜5型火箭曾将伽利略卫星导航系统和詹姆斯·韦布空间望远镜等送入太空。阿丽亚娜集团首席执行官马丁·西翁在新闻公报中说，阿丽亚娜5型火箭在世界航天史占有一席之地。

法新社指出，由于下一代阿丽亚娜6型火箭的开发延误以及俄罗斯撤回火箭，欧洲大陆接着陷入无法独立执行太空发射任务的局面。阿丽亚娜6型火箭预计最早在今年年底首次发射。