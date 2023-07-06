美国路州大规模枪击事件 四死七伤

美国路易斯安那州什里夫波特市星期二（7月4日）深夜发生一起大规模枪击事件，造成四人死亡、七人受伤。

中国新闻社引述美国广播公司的报道称，什里夫波特（Shreveport）警方星期三（5日）在新闻发布会上说，星期二晚上11时40分左右，多名男子在当地一场大约有200人参加的年度庆祝集会上交火。两人当场死亡，另一人在医院重伤不治。

星期三早上，警方在事发地附近发现另一具遗体。警方说，四名死者都是成年人。七人在事件中受伤，其中一人“情况极其危急”，另外六人没有生命危险。

据《纽约时报》报道，警方在案发现场发现步枪子弹的弹壳，但尚不清楚它们是否来自同一把枪。该起枪击事件的动机尚不清楚，警方还未逮捕任何人。

7月4日是美国国庆“独立日”。新华社报道，什里夫波特的枪击事件是“独立日”前后发生的多起枪支暴力事件之一。巴尔的摩、费城、沃斯堡和华盛顿特区等多个城市也发生了大规模枪击事件，造成至少十人死亡、数十人受伤。

据美国有线电视新闻网报道，近年来，“独立日”假期前后大规模枪击事件激增，枪支暴力已融入这一节日之中。该媒体对“枪支暴力档案”网站的数据进行分析后发现，2014年以来，美国在7月4日共发生50多起大规模枪击事件，高于其他日期。

另外，在这10年间，发生于7月5日的大规模枪击事件数量仅次于“独立日”当天。今年7月4日至5日，美国至少发生13起大规模枪击事件。