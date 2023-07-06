泰国副议长：新首相料最迟于7月20日选出

泰国国会将在7月13日召开第一次会议推选首相，预计7月20日或之前就能有结果。

据《曼谷邮报》报道，泰国国会下议院副议长皮歇（Pichet Chuamuangphan）星期四（7月6日）说，国会两院将在7月13日、19日和20日召开三场联合议会推选泰国新任首相。

皮歇认为，三场联合议会将提供“足够时间”让议员们选出新首相。这意味着，泰国最迟能于7月20日选出新任首相。

前进党领导的八党联盟控制了下议院500个议席中的312席，足以组成执政联盟，成员政党也同意提名前进党党魁披塔为首相候选人。但披塔要出任首相，须获得上下两院750席的过半数（即376票）支持，他还差64票。

前进党和支持者正努力争取更多参议员的支持，但政治观察员认为，这将是一项艰巨的任务，因为所有250名上议院议员都是由前首相巴育任命。大多数上议院议员也都倾向保守派，并对前进党主张修改冒犯君主法有所保留。

泰国下议院新任议长万穆罕默德星期三（5日）则说，若披塔在投选新首相的第一轮投票中无法拿下足够的票数，他还有多一两次的机会争取议员们的支持，重新投票。“这是为了遵循八党联盟商定的谅解备忘录，即所有成员政党都希望确保披塔获得（国会议员和参议员的）多数支持。”

他也指出，若披塔经过三轮投票仍凑不足支持票，政党联盟到时须推出新的首相人选。