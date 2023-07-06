美市周四盘前退低 重点谈分析师如何看流媒体巨头Netflix

星期四（7月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期四（7月6日）下跌。美联储星期三（5日）发布的6月份会议纪要显示，大多数央行官员预计今年下半年将会再次加息。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低19.00点或0.43％，报4427.80点；纳斯达克100指数期货下跌69.40点或0.46％，报15134.40点；道琼斯指数期货也跌138.70点，报34149.90点。

华尔街股市主要股指星期三收盘时小幅下跌。投资者消化了美联储最新会议纪要，并为未来几天的重要经济数据做好准备，如：本星期五（7日）的美国月度就业报告。

标准与普尔500指数星期三微跌8.77点，闭市报4446.82点。重量级的道琼斯指数则跌129.83点，闭市报34288.64点。以科技股为主的纳斯达克100指数也微退0.03％或4.91点，以15203.78点收市。

美国股市星期三的交易一般，交易所的总成交量是103亿股，比过去20天的111亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

莫德纳争取在中国研究、开发和生产mRNA药物的机会。（路透社）

脸书母公司Meta Platforms旗下名为Threads的微型博客服务（Microblogging service），预料会在星期四晚上推出。这个微型博客服务相信会与推特正面竞争。Meta Platforms股价在星期四盘前起了4.63美元，截稿时报299.00美元。

Meta Platforms旗下名为Threads的微型博客服务（Microblogging service），预料会在星期四晚上推出。（彭博社）

通用汽车（General Motors）星期三公布，供应链压力已经缓解，因此集团第二季度的美国汽车销量增长19％，从去年同期的58万2401辆跃升至69万1978辆。通用汽车股价在星期四盘前退低0.37美元，截稿时报39.05美元。

星期四下文我们来看看分析师如何看待流媒体巨头网飞（Netflix Inc）的股票。星期四盘前该股退低3.89美元，截稿时报442.01美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Meta Platforms、超微（Advanced Micro Devices）和微软（Microsoft）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

网飞（Netflix Inc）（纳斯达克证券交易所代码：NFLX）

目前FactSet搜集到的第二季度用户人数的平均预测是23万4388人，比一年前同期的22万零670人高。（法新社）

高盛（Goldman Sachs）旗下分析师谢里丹（Eric Sheridan）曾经是对流媒体巨头网飞最悲观的分析师，但是日前他一改过去13个月给予将网飞股票“卖出”的评级，把该股评级上调至“持守”。他也把网飞目标价从原本的230美元提高了74％至400美元。

虽然网飞的股价在星期三已经飙升至过去17个月以来的最高点，甚至已经超越了400美元水平，但是也许就是这股强劲走势，让这位最悲观的分析师也开始不得不改变对网飞股票的看法。

在这之前，谢里丹是FactSet调查的44名网飞股票分析师中，对该股评级最低的分析师。FactSet目前的数据显示，现在最看跌的分析师是哈里根（Matthew Harrigan）。他是给网飞股价“卖出”评级，目标价是250美元。

网飞股价在星期三盘中曾一度上涨2.2％，达到450.97美元水平。这是该股自去年2月2日以来，在正常交易时段达到的最高价格。虽然之后该股回吐部分涨幅，它在星期三还是以1.01％的涨幅收市。

谢里丹是在对网飞运营业绩进行分析后指出，在网飞执行打击密码共享和落实分层广告计划之后，他决定不建议在7月19日网飞公布的第二季度业绩之前卖出该股。看来这家流媒体视频巨头的管理层在打击密码共享方面，确实是做出了一点成绩。

谢里丹说，他之前的看跌立场是基于担心网飞会面临一系列不利因素，包括：疫情后用户增长回归正常化、竞争加剧、经济放缓导致消费者支出下降，以及在严厉打击密码共享之后，用户数字会出现“不稳定”状态。

他在给客户的分析报告中写道：“网飞管理层在执行打击密码共享计划方面，超出了我们之前的预测。网飞不但重新获得了内容创作动力，而且也消除了疫情后的增长阻力。不仅如此，在过去六个月里，传统媒体整体行业竞争也已变得更加平静。”

谢里丹还预测，网飞的用户人数的增加幅度预料能超出华尔街分析师的普遍预期。而且该公司现有会员收入预料也会比预期来得更高。

目前FactSet搜集到的第二季度用户人数的平均预测是23万4388人，比一年前同期的22万零670人高。FactSet搜集到的每用户平均收入（Average Revenue Per User）预测则是11.76美元，比一年前的11.96美元略低。

在FactSet的44名分析师当中，只有两名分析师看跌，22名分析师看涨，另外20名分析师则是给于网飞“持守”评级。他们给出的平均目标价是404.43美元，这意味着网飞股价可能会从当前水平下跌8.8％。

另外在Tipranks的35名分析师当中，有19名给予网飞股“买进”的评级，14名给予“持守”的评级，两名给予“卖出”的评级，一年期限平均目标价是411.74美元。