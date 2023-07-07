Threads注册用户破3000万 马斯克恫言告Meta“盗用商业机密”

脸书母公司Meta新推出的社交媒体应用Threads，首18小时就有超过3000万个注册用户，对马斯克陷入困境的推特平台构成了真正的威胁。媒体称马斯克发律师信，恫言起诉Meta“非法盗用商业机密”。

综合路透社和彭博社报道，号称“推特杀手”的Threads，星期四（7月6日）已成为英国和美国苹果应用商店免费应用中，排名第一的下载应用。

许多名人包括珍妮花洛佩丝（Jennifer Lopez）、拉丁天后夏奇拉（Shakira）、“金钢狼”休杰克曼（Hugh Jackman），以及《华盛顿邮报》和《经济学人》等媒体已设立Threads账号。

Thread原定美东时间星期四上午10时推出，但Meta拨快倒计时，于美东时间星期三晚上7时抢先在100个国家的苹果和安卓应用商店正式上线。

Meta总裁扎克伯格星期四说，Threads在首几个小时就有超过3000万人下载。

扎克伯格在他的官方Threads账号上写道：“有一种开创新天地的感觉，但我们这款应用还有很多工作要做。”

扎克伯格相信用户将达10亿人

扎克伯格在Threads写道：“这须要一些时间，但我相信这将会成为10亿人的公共对话应用。”推特说，它的每日活跃用户超过2亿。

扎克伯格和马斯克这两个科技巨头积怨已久，近几个月来一直针锋相对。上个月，马斯克甚至向扎克伯格发起“铁笼格斗”挑战。

根据在线新闻媒体Semafor报道，马斯克在Threads上线后，通过律师向扎克伯格发出一封信，指责Meta“非法盗用推特的商业机密和其他知识产权”，扬言将向Meta采取法律行动。

这封信指责Meta聘请了数十名前推特雇员，称这些前推特员工“仍掌握推特的商业机密和其他高度机密信息”。

推特没有立即回应媒体询问。不过，马斯克发了一条推文说：“相互竞争没问题，盗窃是另一回事”。

Meta说，Threads工程团队中没有前推特员工。

推特一前高级员工告诉路透社，他们不知道有任何前推特员工在Threads工作，也不知道有任何高管登陆Meta。

Threads用户可以发布500字以内的短文、附链接和图片，以及5分钟的视频，还可以点赞、转发和回复贴文，但不能发送私信（DM）。