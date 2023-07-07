美国拟组建打击合成毒品联盟 争取中国联手切断供应链

美国希望组建打击合成毒品联盟，并呼吁各国就切断非法供应链与中国接触。华盛顿指责北京不愿合作打击危险物质非法贸易。

路透社报道，由美国主导的限制合成毒品流动的网上会议星期五（7月7日）举行，至少84个国家将参加。美国国务院主管国际麻醉品暨执法事务的助理国务卿罗宾逊（Todd Robinson）在会议前夕说，中国须要做得更多，以切断非法合成药物的供应链。

罗宾逊补充说：“我们不是在指责任何人或要施压。我们尝试组建这个联盟的部分原因，是让其他国家合力打击这条供应链，而这些国家的责任之一，是与中华人民共和国接触。”

目前尚不清楚中国是否会出席星期五的会议。

罗宾逊星期四（6日）向媒体透露，美国向中国发出了邀请，目前没有任何迹象表明他们会出席。尽管北京最近没有就这个问题与美国官员接触，罗宾逊强调，华盛顿仍在积极寻求中国的帮助。

美国国务卿布林肯星期五将主持限制合成毒品流动的首场虚拟会议，此会议旨在建立一个打击合成毒品的“全球联盟”。这是拜登政府遏制高成瘾性芬太尼（Fentanyl）政策的努力，这种强效止痛药助长了美国阿片类药物滥用的危机。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应对此次会议的置评请求。中国是制造芬太尼所需化学品的主要生产国，美墨边境走私芬太尼的活动猖獗。