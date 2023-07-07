研究发现美国近半数自来水含有害永久化学物质

一项新的研究表明，美国近半数自来水样本含有害的“永久化学物质”。

这些永久化学物质（forever chemicals）用于清洁用品和比萨盒等数以百计的家居用品，广泛接触这些永久化学物质可能会构成严重的健康风险。

路透社报道，这项由美国地质调查局（USGS）开展的研究，对全美700多个住宅、企业和饮用水处理厂的自来水样本进行检测，以检查自来水中是否存在全氟/多氟烷基化学物质（perfluoroalkyl or polyfluoroalkyl chemicals），简称PFAS。

1940年代特氟龙（Teflon）不粘炊具涂层面世时开发的PFAS，是一大类人造化学品，数十年来大量生产并用于各种用途。PFAS不溶于水和油，在工业应用、商业和消费产品中广泛应用。

研究人员说，在45%的自来水样本中，至少检测到一种此类合成化学物质，含量超过了基准和美国拟议的法律规定。

由于PFAS防水，这意味着它不会在环境中分解，并可在人体内留存多年。

根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的数据，接触高浓度的PFAS会扰乱激素、肝脏功能，增加患肾癌或睾丸癌的风险，降低婴儿出生体重并损害孕妇健康。

领导这项研究的美国地质调查局水文学家斯莫林说，之前的研究已检测了地下水、水库和水处理厂中的PFAS，此次研究检测的是自来水，以更准确地评估人们饮用水中的成分。

美国地质调查局对1万2000种已知PFAS类型的一小部分进行调查。研究样本于2016年至2021年取自公共自来水和私人水井，检测了其中32种类型。

美国研究发现，美国城市居民暴露于饮用水中PFAS的风险，比农村居民来得更高。（法新社）

斯莫林说，私人水井和公共自来水样本中的PFAS暴露程度并没有差异，这点“令人非常惊讶”。

美国的公共供水受环境保护局监管，私人水井则不受监管。

研究也发现，美国城市居民暴露于饮用水中PFAS的风险，比农村居民来得更高。