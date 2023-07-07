韩国：日本福岛处理水排海符合国际标准

韩国政府星期五（7月7日）发布有关日本福岛第一核电站核污水经处理后排海的安全性报告，称尊重联合国国际原子能机构（IAEA）对福岛处理水的综合评估报告，并确认日方计划符合国际标准。

韩国星期五的表态或有助缓解韩日的紧张关系，但也可能引发公众的担忧。

综合韩联社和彭博社报道，韩国国务调整室室长方文圭、原子能安全委员会委员长刘国熙，星期五在中央政府首尔办公楼发布报告说，在韩国原子能安全技术院的主导下，政府从2021年8月起对福岛处理水排海的安全性进行分析和研究。

他们说，如果日本东京电力公司遵守处置规定排放经过处理的核污水，放射性物质浓度将符合排放标准和目标值，也符合国际标准。

方文圭透露，韩国政府其间对日方的福岛处理水排海计划进行检查，确认日方按计划将处理水排海时，放射性物质浓度将满足排海标准，氚浓度更达到较该标准更低的目标值，符合IAEA提出的要求等国际标准。

方文圭补充说，这是以东京电力按照计划、遵守相关规定排放处理水为前提得出的初步结论。今后对日方将最终敲定的排放计划，以及计划是否妥当、可行性等进行检查，再作出最终判断。

由于担心福岛处理水排海可能污染未来食盐供应，韩国消费者近日囤积海盐，对海盐的需求猛增。另一方面，韩国总统尹锡悦却几乎没有蒙受任何政治损害。 根据星期五公布的盖洛普韩国每周追踪民意调查，尹锡悦的支持率上升了2个百分点，达到38%。