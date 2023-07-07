周五美市盘前小幅走低 重点谈石油巨头埃克森美孚即将发布的业绩

星期五（7月7日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（7月7日）小幅走低。华尔街投资者都在等待即将发布的6月份就业报告。而隔夜的私营部门就业数据强劲，加剧投资者对美联储将继续加息的担忧。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.20点或0.05％，报4409.4点；纳斯达克100指数期货下跌20.6点或0.14％，报15068.8点；道琼斯指数期货则微起1.5点，报33923.8点。

华尔街股市主要股指隔夜（星期四）大幅下跌。隔夜发布的6月份私营部门就业人数激增，显示美国劳动力市场强劲。这个消息除了提振债券收益率之外，也引发股市广泛抛售。

标准与普尔500指数隔夜下跌35.23点，闭市报4411.59点。重量级的道琼斯指数则跌366.38点，闭市报33922.26点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.75％或114.33点，以15089.45点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是117亿股，比过去20天的111亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

●今晚盘前有许多电动车初创公司相关消息。其中Rivian再次公开重申，该公司能够实现年产量5万辆电动车的目标。去年Rivian的产量仅是2万5000辆。今年第二季度，该公司迎来业务“转折点”，取得交付量达1万2640辆，产量更是接近1万4000辆。Rivian股价在盘前上涨超过2.2％，截稿时报22.10美元。

Rivian再次公开重申，该公司今年能够实现年产量5万辆电动车的目标。（路透社）

●重型电动卡车制造商Nikola宣布，由于发行新股计划未能获得股东支持，该公司将把股东大会推迟至8月3日才举行。Nikola股价在今晚盘前下跌超过1.5％，截稿时报1.28美元。

●另一家美国电动车初创公司Mullen Automotive则已被授权在今年12月31日之前，展开高达2500万美元的普通股回购计划。Mullen股价在今晚盘前飙升超过5.44％，截稿时报0.2335美元。

●药剂公司百健（Biogen）和合作伙伴卫材（Eisai）联合开发的阿尔茨海默病治疗药物Leqembi，已经获得美国食品和药物管理局（FDA）的批准。百健股价在盘前上涨1.01美元，截稿时报286美元。

图为百健和合作伙伴卫材联合开发的阿尔茨海默病治疗药物Leqembi。（路透社）

●星期五下文我们来看看石油巨头埃克森美孚如何在季度业绩发布之前，预先给投资者“心理准备”。今晚盘前该股下跌0.63美元，截稿时报102.29美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Opendoor Technologies、亚马逊（Amazon）、Palantir Technologies和英伟达（Nvidia）。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

石油巨头埃克森美孚在发布季度业绩之前，预先给出盈利指引，让投资者做好“心理准备”。（路透社）

埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）（纽约证券交易所代码：XOM）

石油巨头埃克森美孚公司星期三（5日）提交了一份报告给美国证券交易委员会（SEC），披露集团今年第二季度营运盈利将会出现大幅下降，而造成这个局面的两大因素就是天然气价格下跌和炼油盈利率下降。

这份“业绩预警”报告在隔夜开始传开后，导致埃克森美孚下跌了3.73％，闭市报102.92美元。

埃克森美孚在给SEC的报告中写道，俄罗斯入侵乌克兰后，石油和天然气价格飙升，将全球能源业绩推升至创纪录水平，集团一年前的营运盈利也因此达到178亿5000万美元。但是现在这个数字预料将会下降至约78亿美元了。

埃克森美孚说，天然气价格和炼油利润下降将使集团第二季度盈利环比减少约40亿美元。其中天然气价格下跌导致盈利减少约20亿美元，炼油盈利率下降则给集团约21亿美元的负面影响。不过因为未结算衍生品为集团带进盈利6亿美元，化学品也为集团赚取盈利3亿美元，这两个部门都部分抵消了盈利下降的幅度。而油价下跌则只会使盈利减少约1亿美元。

埃克森美孚是欧美五大石油巨头当中，首家发布第二季度盈利指引的公司。换言之，它对本月较迟时候发布的业绩概况，预先给了投资者一定的“心理准备”。

随着全球利率上升，中国从疫情中缓慢复苏，大宗商品价格在下跌，许多大型石油公司的盈利也开始从去年的创纪录水平逐步下降。在即将开始的第二季度业绩报告季节里，许多投资者相信都会密切关注，看看这些石油公司高管们是否能够恪守之前的承诺，通过回购和股息向股东回馈数十亿美元。

在Tipranks的15名分析师当中，有九名给予埃克森美孚股“买进”的评级，六名给予“持守”的评级，一年期限平均目标价则是127.90美元。