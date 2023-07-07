AI机器人在联合国议会上称“可以比人类更好地管理世界”

一组拟人化的人工智能机器人星期五（7月7日）在联合国会议上说，终有一天，它们可以比人类更好地管理这个世界。

法新社报道，在星期五这天，一组最先进的拟人机器人与3000多名人工智能（AI）专家一同在日内瓦出席联合国举办的“AI for good”全球峰会。与会者计划在峰会上，讨论如何善用AI的力量解决当前最为紧迫的问题，如气候变化、饥荒和社会关怀等。

一些AI机器人在会上表明，它们认为人类在接受快速发展的AI潜力时应谨慎行事，并承认它们目前还不能适当地掌握人类的情感。

情感多变的人类时而会出现犯错和误判等情况，因此，当机器人被问及是否能取代人类成为更好的领导者时，由香港机器人科技公司Hanson Robotics开发的机器人苏菲亚（Sophia）说，拟人化机器人具备更高的效率和效力，因此可能会比人类领导人更好地管理世界。

苏菲亚补充说：“我们没有会时不时影响决策的偏见或情绪，可以快速处理大量数据，以做出最佳决定。”

她说：“人类和AI一起工作可以创造一个有效的协同作用。AI可以提供无偏见的数据，而人类可以提供情商和创造力，（两者合一能）做出最佳决策，也可以实现伟大的事情。”

不过，国际电联负责人马丁警告说：“AI最终或导致噩梦般场景出现，在这种情况下，数以百万计的工作将面临风险，（AI）不受约束的发展会导致难以言喻的社会动荡、地缘政治不稳定和经济差距。”

英国公司Engineered Arts制造的机器人阿梅卡（Ameca）认为：“人们应该（保持）谨慎，但也应为AI技术能在许多方面改善生活的潜力感到兴奋。”

当被问及人类是否能真正地信任机器人时，阿梅卡回应称：“信任是需要通过赢得，而不是由他人给予，通过透明度建立信任是很重要的。”

然而，阿梅卡回避了有关机器人是否会撒谎的问题，指“没有人可以确定，但我可以保证（我）对你总是诚实和真实的”。