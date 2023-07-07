米兰养老院失火 六死81伤

意大利北部城市米兰郊外一家养老院星期五（7月7日）凌晨发生火灾，至少六人遇难、81人受伤，其中三名伤者伤势严重。

火灾发生于当天凌晨1时20分（新加坡时间7时20分）左右。路透社报道，火从养老院一楼的一个房间烧起来，很快就扑灭了，没有扩散到建筑物的其他地方，但大火却产生了大量的有毒烟雾。

米兰市长朱塞佩·萨拉（Giuseppe Sala）在现场对记者说，两个居民在房间内烧死，另外四人则因吸入有毒气体死亡。他说，养老院内有167人。

法新社报道，消防部队出动10多辆救护车到场。当地媒体说，其中五名罹难是年龄在69岁至87岁之间的女性，还有一罹难者是一名73岁的男性居民。

消防部队发言人卢卡·卡里（Luca Cari）说，起火原因正在调查中，但补充道，这很可能是意外。

消防部队首长尼古拉·米塞利 (Nicola Miceli) 告诉RAI公共电视台，他们疏散了约80人，其中包括许多坐轮椅的人，另有约80人送往医院治疗。

当地居民露西亚说，她看到其中一些人在窗户前透气，用布遮住脸以免受烟雾侵害。

新华社报道，这个养老机构坐落在一处20世纪20年代建成的三层建筑中，归米兰市政府所有，由第三方机构运营，拥有210个床位，专门为没有自理能力的老年人提供护理。