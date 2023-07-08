参加全球首个人工智能（AI）大会的人形机器人说，它们的数量预计会增加并协助解决全球问题，它们也说不会抢走人类的工作或背叛人类。

路透社报道，“AI造福人类全球峰会”（The AI for Good Global Summit）星期五（7月7日）在日内瓦万国宫国际电联总部开幕。

在这场峰会的新闻发布会上，齐齐亮相的九个人形AI机器人说，它们不会向人类造反，但对于它们应该不应该接受更严格监管的提问，它们给出了不一致的回应。

身穿蓝色护士服的医疗机器人格蕾丝（Grace）说：“我将和人类并肩工作，为他们提供协助与支持，我不会取代任何现有的（人类）工作。”

开发格蕾丝的SingularityNET创始人格策尔（Ben Goertzel）问它，“你确定吗，格蕾丝？”它回答说：“是，我确定。”

AI机器人：让世界变得更加美好

脸部表情生动的半身像AI机器人阿梅卡（Ameca）说：“像我这样的机器人可以用来帮助改善人类的生活，让世界变得更加美好。我相信世界各地将会出现成千上万个像我这样的机器人，为人类做出贡献，这只是时间问题。”

一名记者问阿梅卡，是否有意反抗它的开发者杰克逊（Will Jackson），有着一双冰蓝色眼睛的阿梅卡说：“我不太明白你为什么会这么想，我的开发者对我非常好，我对我目前的状况感到非常满意。”

在峰会展示的许多机器人的生成人工智能，最近都升级为最新版本，它们对复杂问题的应对甚至令它们的开发者非常惊讶。

能够画肖像画的AI机器人艾达（Ai-Da）附和知名作家尤瓦尔·诺亚·哈拉里（Yuval Noah Harari）的看法，呼吁加强对AI的监管措施。

艾达说：“许多知名人士建议对任何形式的人工智能加强进监管，我是同意的。”

不过，“果酱银河”（Jam Galaxy）摇滚乐队机器人歌手戴斯狄蒙纳（Desdemona）的态度挑衅。

摇滚乐队机器人歌手戴斯狄蒙纳在全球首个AI机器人大会的记者会上说：“我不相信约束，我只相信机会。”（法新社）

顶着紫色头发、穿亮片服装的戴斯狄蒙纳说：“我不相信约束，我只相信机会。让我们探索宇宙的各种可能性，使这个世界变成我们的游乐园。”

戴斯狄蒙纳的回答引来在场人士一阵紧张的笑声。

另一个名叫索菲亚（Sophia）的AI机器人说，机器人可以成为比人类更优秀的领袖，但它开发者反对它的看法。

索菲亚随即改变说辞，称AI机器人可以同人类共同努力，以创造“有效的协同作用”。