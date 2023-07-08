美国销毁最后一批化武库存

美国总统拜登星期五（7月7日）宣布，美国已销毁最后一批化学武器库存，为销毁自第一次世界大战首次大规模使用这种致命武器的努力划下句点。

世界化学武器监管机构同日宣布，销毁全球化学武器库存“已不可逆转”。

路透社报道，依照1997年美国参议院批准的《化学武器公约》，美国和其他签约国必须在2023年9月30日之前，销毁各自的化学武器库存。

拜登星期五发布一份书面声明说：“今天，我自豪地宣布，美国已安全销毁了库存的最后一批化学武器弹药，我们离建立一个没有化学武器恐怖的世界更近了。”

禁止化学武器组织（OPCW）总干事阿里亚斯同日发表声明说：“销毁所有已申报的化学武器库存，是一个重要的里程碑”。

他说，“最后一个拥有拥有化学武器的国家”销毁了他们的最后一批库存，这一举措意味着“所有申报的化学武器库存都被核实为不可逆转的销毁了”。

但阿里亚斯警告说，世界仍然必须保持警惕。禁止化学武器组织近年指责叙利亚在内战期间发动化学武器袭击，并调查了在英国的一名前俄罗斯间谍和克里姆林宫反对派领袖纳瓦尔尼在俄罗斯遭神经毒剂袭击的事件。

阿里亚斯说：“近期使用和威胁使用有毒化学品事件表明，防止化学武器再次出现仍然是禁止化学武器组织的首要任务。”