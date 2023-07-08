因移民政策分歧 荷兰联合政府倒台

上任仅约一年半的荷兰联合政府倒台。

路透社报道，荷兰首相吕特星期五（7月7日）召开紧急内阁会议后宣布，由四党组成的联合政府因为“不可化解的分歧”，决定解散。

这场危机是吕特领导的保守派自由民主人民党（VVD）推动限制寻求庇护者涌入荷兰的政策而引发的。吕特的提案是限制已抵达荷兰的战争难民儿童入境，并规定申请庇护的家庭至少等候两年才能团聚。

执政联盟中的小政党基督教联盟和自由派六六民主党（D66）认为，这项提案太过分并拒绝予以支持。

吕特在电视记者会上说：“联盟伙伴对移民政策存在不同意见，这已不是什么秘密。非常遗憾，我们今天的结论是，这些分歧已无法化解，因此我将向国王提出全体内阁总辞。”

吕特星期六将向国王威廉-亚历山大递交辞呈，在新选举之前，内阁会以看守形式运作。

吕特说，看守政府无法制定新政策，但这不会影响荷兰对乌克兰的支持。荷兰ANP通讯社说，大选不会在11中旬以前举行。

反对政府推动欧盟的环境保护规则的“农民-公民运动党”（BBB），是荷兰新崛起的民粹政党，在今年早前的参议院选举中赢得漂亮成绩。

荷兰新崛起的民粹政党农民-公民运动党党魁范德普拉斯，如果在大选中赢得最多席位，不排除竞选首相一职。（法新社）

农民-公民运动党党魁范德普拉斯（Caroline van der Plas）此前拒绝与吕特组成联合政府，如果她在大选中赢得最多席位，不排除竞选首相一职。

荷兰是欧洲移民政策最严格的国家之一，但面对右翼政党的不断施压，吕特几个月来一直尝试进一步减少寻求庇护者入境。

去年有4万7000多人在荷兰申请庇护，较上一年增加三分之一。