布林肯下周到印尼 将推动亚细安更强力应对缅甸和中国

美国国务卿布林肯下周到印度尼西亚与亚细安外长举行会议，将推动亚细安对缅甸军政府采取更强硬的行动，及回应中国在南中国海的行为。

路透社报道，美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿康达星期五（7月7日）通过电话，向媒体介绍布林肯的雅加达行程。他说，缅甸危机是此次亚细安外长会议将讨论的关键问题之一。

缅甸军方2021年2月1日发动政变后，缅甸的局势一直动荡不安。由于缅甸军方迟迟没有落实它在2021年与亚细安国家达成的五点共识，缅甸军方高层一直被排除在亚细安高层会议之外，但泰国近日提议亚细安与缅甸军方恢复接触。

康达说：“我们要求亚细安朋友和伙伴……继续降低缅甸在亚细安部长级会议中的代表层级，我们也期望亚细安能够找到向缅甸军方加大施压的方法，以迫使缅甸军方结束暴力，重返民主正轨。”

美国国务院东亚和太平洋事务助理国务卿康达（右二）说：美国希望亚细安找到向缅甸军方加大施压的方法，迫使缅甸军方结束暴力，重返民主正轨。（路透社）

华盛顿上个月对缅甸军政府用以兑换外币的两家缅甸银行实施制裁，此举旨在削弱缅甸军方进口武器和物资，镇压反政变部队的能力。康达上周说，东南亚国家应该解决彼此之间的海上争端，以增强它们在南中国海集体应对中国的力量。

康达星期五告诉媒体，在雅加达的亚细安外长会议上，美国将与亚细安国家合力阻挡强势的中国，并指“中国毫无助益、胁迫和不负责任的行为呈上升趋势”。

他说：“我们不是要让亚细安国家接受美国的观点，我们是希望与这些伙伴国家合作，以推进我们对东南亚的共同观点和愿景，并抵制与这一愿景背道而驰的行为。”

布林肯7月9日至12日将随总统拜登到英国以及在立陶宛举行的北约峰会，过后他将到雅加达出席亚细安会议。