拜登：为乌提供集束炸弹是艰难决定 基辅承诺谨慎使用

美国宣布向乌克兰提供被100多个国家禁止使用的集束炸弹。

美国总统拜登说，这是一个艰难的决定，但他相信基辅需要这种弹药，这样俄罗斯才无法抵挡乌克兰的反攻行动。

路透社报道，美国星期五（7月7日）宣布，为乌克兰提供8亿美元（约10亿8000万新元）的新军事援助配套，其中包括集束缚炸弹。

自2022年2月俄罗斯入侵乌克兰至今，美国为乌克兰提供的军援总额已超过400亿美元。

拜登接受美国有线电视新闻网（CNN）访问时，指俄军“正在试图穿过战壕，阻止坦克行驶。这不是一个容易的决定”。

白宫国家安全顾问沙利文说，乌克兰向美国提供书面保证，他们承诺将会非常谨慎的使用集束炸弹，以尽量降低平民面临的风险。（路透社）

白宫国家安全顾问沙利文说：“乌克兰已向我们提供书面保证，他们承诺将会非常谨慎的使用这些弹药”，以尽量降低平民面临的风险。

五角大楼一名官员告诉记者，供应集束炸弹的时间表将与乌军的反攻行动配合。

另据塔斯社报道，俄罗斯驻美国大使安东诺夫批评美国的决定说：“华盛顿向基辅转移致命武器的态度，明显非常残忍和冷漠。”

“现在，拜美国所赐，未来许多年，无辜的平民将面临被炸死的风险。”

全球有120多个国家禁止使用集束炸弹，但美国、乌克兰和俄罗斯都没有签署相关协议。

集束炸弹会释放大量较小的炸弹，可以在大范围攻击多个目标，杀伤力强。未爆炸的小炸弹往往会在冲突结束多年后，仍然对平民的生命安全构成威胁。