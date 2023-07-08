俄乌战争第500天 泽连斯基到战略小岛向军人献花致敬

乌克兰总统泽连斯基在俄乌战争进入第500天之际，访问了黑海战略岛屿蛇岛。

法新社报道，在俄罗斯入侵乌克兰初期，其中一场知名的战役就发生在蛇岛（Snake Island）。当时蛇岛上的乌克兰军队无畏地抵抗向岛上发射导弹的俄罗斯海军军舰，奋战到底。

泽连斯基星期六（7月8日）在社媒平台发布一段视频，视频中可见到他乘船登上蛇岛，在一个纪念碑前献花。

泽连斯基在没有注明日期的这个视频中说：“今天我们来到蛇岛，这里永远不会被占领者征服，整个乌克兰也一样，因为我们是一个勇敢的国家。”

泽连斯基说：“我要从这里，站在这个胜利之地，向500天来捍卫我们国家的每一位士兵表达感谢。”

7月7日是乌克兰战争爆发的第500天，联合国谴责俄罗斯在乌克兰造成大量平民伤亡。

联合国乌克兰人权监察团的数据显示，自去年2月以来，已有超过9000名平民在俄乌战争中丧命，包括500多名儿童，实际死亡人数可能更多。

监察团副团长卡尔霍恩（Noel Calhoun）说：“今天，我们目睹着这场对乌克兰平民持续造成可怕伤害的战争，进入了另一个严峻的里程碑。”

根据人权监察团的报告，与2022年相比，2023年年初每月的总体伤亡人数有所下降，但5月和6月的平均伤亡人数再次上升，最近两周是战争开始以来最致命的几周。

6月27日晚上，俄罗斯对乌克兰东部城市克拉马托尔斯克（Kramatorsk）一个繁忙的购物区发动导弹袭击，造成13人死亡。受害者包括获奖作家和人权维护者阿梅利娜（Victoria Amelina），她在本周早些时候因伤势过重死亡。

此次袭击后不久，乌克兰西部城市利沃夫也遭导弹袭击，10名平民因此丧生。

联合国人权事务高级专员办事处发布乌克兰平民伤亡的最新报告，记录了从战争开始到2023年6月30日期间乌克兰平民的死亡情况。

报告共记录了2万5170名平民的伤亡，其中9177人死亡，1万5993人受伤。已知性别的伤亡者中61%是男性，39%是女性。在已知性别的儿童中，男童占伤亡人数的57%以上，女童占42.8%。

人权高专办还收到信息称，在俄罗斯占领的克里米亚和塞瓦斯托波尔市共有22名平民伤亡，五名男性和一名女性被杀，包括两名儿童和14名成人在内的16人受伤，伤者的性别尚不清楚。

另一方面，美国国防部负责政策事务的副部长卡尔星期五（7日）说，乌克兰对俄军的反攻行动进展比预期慢，但现在就对胜负下定论为时过早。他说，乌军仍在寻找俄罗斯防线的弱点，真正的考验在于乌军可以多快找到和利用这些弱点。