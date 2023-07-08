韩美核咨商小组7月18日召开首次会议

韩美核咨商小组将于7月18日在首尔召开首次会议，就加强对朝鲜核威慑所提出的方案进行讨论，包括共享信息、协商机制，以及共同策划与执行。

韩国总统办公室星期六（7月8日）宣布会议日期。据路透社报道，韩国国家安保室第一次长金泰孝和美国国家安全委员会印太协调员坎贝尔、国防政策和军备控制协调员阿伯克龙比将共同主持这场会议。

韩国总统办公室说，这次会议旨在落实今年4月韩国总统尹锡悦对美国进行国事访问时，与美国总统拜登共同发表的《华盛顿宣言》。韩国期待今后能通过定期举行会议，加强两国合作，加强包括核在内的美国军力与韩国战力结合的延伸威慑执行力。

中国的朝鲜半岛事务特别代表刘晓明对会议提升美国“延伸威慑”的执行力表示关切。

刘晓明星期六发推文说：“朝鲜半岛问题本质是政治安全问题。不走推动建立半岛和平机制的正道，却执迷于军事威慑施压的歧途，半岛形势就难以摆脱紧张对立的安全困境。我们敦促美韩正视问题症结，为半岛问题政治解决进程发挥建设性作用。”

韩美首脑4月在《华盛顿宣言》中宣布，美国将加强对朝鲜的威慑力，包括成立美韩核咨询小组（Nuclear Consultative Group），让韩国在美国动用核武应对朝鲜攻击的计划上有更大话语权，也会派核导弹潜艇到访韩国，以换取首尔承诺不发展自己的核武库。