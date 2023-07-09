纽约街头枪击案酿一死三伤 87岁老汉丧命

美国纽约星期六（7月8日）发生随机枪击事件，一男子半小时内枪击四人，造成一名87岁老汉丧命，三人受伤。

美国广播公司（ABC）报道，根据纽约市警察局的通报，星期六的随机枪击案发生在布鲁克林和皇后区的街头，枪手在第一起枪击事件发生两小时后被捕。

第一起枪击事件发生于当地时间星期六上午11时10分（新加坡时间星期六晚上11时10分），枪手骑电动滑板车接近受害人并向其开枪。受害人送院治疗，没有生命危险。

17分钟后，枪手在皇后区击中第二名受害者的背部。这名87岁老汉送医后宣告不治。

十几分钟后又出现第三名受害者。一名44岁男子在皇后区街角处被枪击，脸部中弹，情况危殆。紧接着在两分钟后出现了第四名受害者，一名63岁男子右肩中了一枪，目前住院治疗，情况稳定。

警方说，许多目击者都对嫌犯做了一致描述，称是一名骑着电动滑板车的男子开枪。纽约警方当天下午1时10分在皇后区逮捕了嫌犯，并找到一辆滑板车和一把九毫米半自动手枪。

据了解，嫌犯是一名25岁的男性，曾在纽约市被捕过一次。纽约警局探长肯尼说，警方目前还未掌握男子的犯案动机，判断这场枪案是随机事件。

肯尼指出，视频显示枪手没有针对任何人，也没有跟踪任何人，他在街头骑着滑板车随意朝路人开枪。受害者的族裔身份也各不相同，包括西班牙裔和亚太裔。

男子所骑的滑板车没有牌照，他犯案用的手枪上也没有序列号，警方还在鉴定手枪是否被污损或可能是一把幽灵枪。