韩国吁IAEA就福岛处理水排海安全性提供配合

韩国外交部长朴振星期六（7月8日）在首尔会见国际原子能机构（IAEA）总干事格罗西，韩方就日本福岛核处理水排海一事请求IAEA在安全性验证和消除国民顾虑方面提供配合。

韩联社报道，韩国外交部说，朴振向格罗西阐明，韩政府在将国民健康和安全放在首位的原则下，一贯坚持福岛核处理水排海应在客观和科学的角度进行安全性验证，并以符合国际法、国际标准的方式进行处理的立场。

格罗西则向朴振说明了IAEA评估日本核处理水排海计划的安全性综合报告内容。

此外，朴振高度评价IAEA为解决朝核问题所付出的努力，并表示今后将与IAEA展开更为紧密的合作，应对朝核问题。

朴振在结束会见接受记者采访时说，双方就科学验证核污染水排海的安全性以及让民众放心的合作方案进行了讨论。

格罗西会后发推文说，比起以往所做的工作，从今起将启动的工作更为重要，IAEA将为保障所有阶段的安全而继续停留在福岛核电站。

格罗西星期六还接受了韩联社专访。谈及路透社之前有关在IAEA专家在编写核处理水排海计划安全性综合报告过程中出现意见分歧的报道，格罗西说，参与编写报告的专家团队从未对他表示过不同意相关内容，国际专家之间没有分歧。

此外，格罗西当天也与韩国原子能安全委员会委员长刘国熙举行会晤。刘国熙要求IAEA持续验证核处理水排海计划，并提出希望韩国专家和专业机构继续参与相关工作。格罗西对此回应称，将谋求可行方案。

另据路透社报道，格罗西在提及民间反对声音时指出，日本政府决定将福岛核电站核处理水排海，在地区引起关切“完全合乎逻辑”。他理解舆论的担忧，但他也补充道，IAEA上周公布的评估报告显示，如果核处理水排海按照计划执行，其实“符合国际安全标准”。

格罗西星期五（7日）抵韩当天，韩国民间团体表示了抗议，并在星期六举行了街头集会批评福岛核处理水排海计划。

格罗西星期天（9日）会见韩最大反对党官员，后者对福岛核处理水排海计划表示了强烈的公众关注，并批评了IAEA的调查结果。