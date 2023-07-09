耶伦：排除美国经济衰退风险仍为时过早

美国财政部长耶伦说，美国的通货膨胀率依然居高不下，虽然经济增长放缓是适当且正常的，但仍不能完全排除美国或面临经济衰退的可能。

彭博社报道，耶伦此前接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时说，美国面临经济衰退的风险“并非完全不存在”。这项采访记录将在星期天（7月9日）CBS的“面向全国”（Face the Nation）节目中播出。

耶伦说：“我们有一个健康的经济，一个伟大的劳动力市场。虽然美国人很担忧高企的通胀率，但通胀问题最终会随着时间的推移下降。我希望并相信，在健康的劳动力市场背景下，会有一条降低通胀率的道路，我所看到的数据表明我们正走在这条道路上。”

美国6月的通胀率或将继续走低，但衡量潜在价格压力的一项关键指标仍以令人不安的速度运行，使美联储倾向在7月恢复加息。

美政府日前发布的报告预计，消费者价格指数（CPI）将同比上涨3.1%，这是2021年3月以来的最低年率。然而，若能除去不稳定的能源和食品成本，核心CPI将同比上涨5%。虽然这将是2021年底以来的最小年度增幅，但根据不同的通胀指标，它仍然是美联储目标的两倍多。

耶伦正在北京开展为期四天的访华行程，以在美中关系持续升温下，达到加深两国间的沟通，努力建立“稳定和建设性的关系”的目标。

耶伦告诉CBS，虽然拜登政府正在考虑加强对境外投资的控制，但这些控制的目标“非常狭窄”，也不会对中国的双边投资造成重大影响。