拜登抵伦敦 开启欧洲三国访问之行

美国总统拜登抵达伦敦，开启为期五天的欧洲之行。

路透社报道，拜登星期天（7月9日）抵达伦敦斯坦斯特德机场（Stansted Airport），登上海军陆战队一号直升机前往伦敦市中心。他星期一（10日）将与英国首相苏纳克在唐宁街10号举行会晤，随后将前往温莎城堡，会见英王查尔斯三世。

英国首相办公室星期天在声明中强调了英美联盟的重要性，白宫的声明也指出，拜登此访旨在进一步加强美英两国的密切关系。预计拜登与苏纳克的会谈将包括北约峰会和乌克兰等问题。

拜登与查尔斯三世的会晤则将聚焦气候问题。

结束英国行程后，拜登将赴立陶宛首都维尔纽斯参加北约领导人峰会。瑞典希望能在峰会期间获得北约成员国资格，而乌克兰则呼吁峰会发出乌克兰可以加入联盟的明确信号。

拜登星期天已就瑞典加入北约事宜与土耳其总统埃尔多安通电话。在乌克兰问题上，他在出访欧洲前接受美国媒体采访时指出，在目前的战争时期，对乌克兰加入北约一事应该持谨慎态度，联盟在这件事上尚未达成一致意见。

在出席北约峰会期间，拜登将于星期三（12日）在维尔纽斯大学发表演讲。白宫说，此次演讲将涵盖拜登的愿景，即“一个强大、自信的美国，在强大、自信的盟友和伙伴的支持下”，应对当下从俄乌战争到气候危机等一系列重大挑战。

北约峰会结束后，拜登将前往芬兰，在赫尔辛基与芬兰领导人举行会谈，并出席美国和北欧国家领导人峰会。芬兰今年4月刚刚成为北约第31个成员国。