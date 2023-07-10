南非总统：金砖五国峰会将线下举行

第十五届金砖五国（BRICS）峰会将于8月22日至24日在南非约翰内斯堡以线下形式举行。

法新社报道，南非总统拉马福萨星期天（7月9日）在一场简报会上说，金砖五国峰会召开在即，目前正在就会议的形式进行最终讨论；金砖国家峰会已经三年没有举行线下的实体会议，今年的峰会将不再以线上的方式召开，各方都在致力于举行一场“能够注视彼此”的峰会。

不过，拉马福萨并未说明俄罗斯总统普京会否亲自出席会议。国际刑事法院（ICC）之前指控俄罗斯非法驱逐乌克兰儿童，并对普京发出了逮捕令。南非是国际刑事法院的缔约国，在这种情况下，普京若踏入南非领土，南非政府将不得不执行国际刑事法庭的通缉令而逮捕普京。

俄乌战争爆发以来，南非当局一直没有谴责俄罗斯，并申明本国持中立立场，正在推动对话。此前有许多舆论猜测，南非为了避免逮捕普京，可能会把本届金砖五国峰会召开地点转移至中国，但南非后来驳斥了这一说法。

拉马福萨星期天强调，南非保持中立、推动对话的角色十分重要，“在地缘政治局势像现在这样多变的情况下……像南非这样的国家应该能够发挥其长期以来的作用。”

他提到南非前总统曼德拉，指出这也是曼德拉处理国际关系的方法，“他能够与各方对话，无论他们是否有冲突。”

拉马福萨上个月率领非洲领导人和平使团，分别赴基辅和莫斯科展开促和对话，其间向俄乌领导人提出10点建议，包括缓和局势、承认各国主权、对所有国家的安全保障、通过黑海的粮食出口不受阻碍，以及将战俘和儿童送回原籍国等。