日本发生山体滑坡 酿两死六失踪

日本西南部暴雨引发山体滑坡，已有两人死亡、六人失踪。

综合美国广播公司（ABC）和法新社报道，地方消防部门星期一（7月10日）通报，福冈夜间发生山体滑坡，导致当地农村一名77岁老妇死亡，她的丈夫获救且意识清醒，被送往医院。山口县（Yamaguchi）一名男子在掉进洪水的车中丧生。

与福冈相邻的唐津（Karatsu）也发生山体滑坡，当地有六人失踪。

日本气象局已经向福冈各市发布了特大降雨警告，强调这将是该地区有史以来经历的最强降雨。气象局说，目前可能已经发生了某种灾难，情况很紧急，必须确保群众的生命安全。

当局向福冈、大分和邻近县的部分地区发出了非强制性疏散令。这些县也正在开放庇护场所，安置疏散群众。日本首相办公室称已经成立一个工作组，协调应对降雨措施。

广岛西部和福冈之间的新干线子弹列车服务也因强降雨而停运。

日本目前正处于一年一度的雨季，往往会带来大雨，有时会引发洪水和山体滑坡，造成人员伤亡。科学家指出，气候变化正在加剧日本和其他地方的暴雨风险。

2021年，日本静冈县热海市（Atami）因降雨发生山体滑坡，27人遇难。2018年，日本雨季在西部引发洪水和山体滑坡，造成200多人死亡。