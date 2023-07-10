美犹他州长拟起诉社媒公司：要对伤害年轻人负责

美国犹他州州长考克斯（Spencer Cox）正准备起诉社交媒体公司对犹他州年轻人造成的伤害。

美国政治新闻网站POLITICO报道，考克斯星期天（7月9日）接受哥伦比亚广播公司（CBS）节目采访时说，未来几个月内，犹他州政府可能对社媒公司提起诉讼，要求它们对给该州年轻人造成的伤害承担责任。

他说，州政府相信社媒公司已意识到这些危险，有非常清楚的证据表明它们知道自己的产品对年轻人造成的伤害，并且试图掩饰。

考克斯今年早些时候签署了法律，对未成年人使用社媒的方式进行限制。这项法律将于明年生效，一些规定包括对18岁以下的社媒用户设定数码宵禁，要求未成年人在注册账户时必须得到父母的同意，并要求社媒公司核实犹他州用户的年龄。

这是美国出台的首部此类法律，考克斯承认规定执行起来会比较困难，甚至可能面临法律挑战。他在星期天的访谈中说，之后涉及到限制青少年访问社媒时，最高法院可能会对这一决定进行权衡。

他也指出，推行这项法律的目的是让家庭对社交媒体上发生的事情有更多掌握，“最新的研究结果显示，社媒的使用与更多自杀、焦虑、抑郁、自残现象出现之间不仅仅存在一种关联，而是存在因果关系。”

他期望实施此法能让父母和孩子对他们的社媒体验有更多控制，并促使社媒公司停止使用有害成瘾性的算法。