澳洲将向德国交付逾10亿美元“拳师”装甲车

澳大利亚将与德国签署一份协议，向德国交付100辆总值超过10亿美元（约13.48亿新元）的“拳师”（Boxer）装甲车。

英国《卫报》报道，澳洲总理阿尔巴尼斯星期天（7月9日）抵达德国，他星期一（10日）将与德国总理朔尔茨在柏林举行会晤。阿尔巴尼斯说，两国政府将签订协议，澳洲将向德国交付100辆布里斯班制造的“拳师”装甲车。

路透社报道，这批“拳师”装甲车由德国国防承包商莱茵金属公司（Rheinmentall）的布里斯班工厂制造。根据合同，莱茵金属公司将向澳军方提供211辆战车，十年之内将创造1000个就业机会。

澳洲本次与德国达成的“拳师”战车交付协议，是澳洲有史以来最大的国防出口交易之一。阿尔巴尼斯评价这项协议是“伟大的成果”，将提高澳洲的国防能力，并为澳洲经济带来超过10亿美元的价值，而这还只是澳德政府此次计划宣布的第一个成果。

阿尔巴尼斯与朔尔茨的会谈预计将聚焦制造业和清洁能源，以及印太地区安全和俄乌战争等问题。澳洲联邦政府此前已宣布为乌克兰提供价值1亿1000万美元的援助计划。澳洲教育部长克莱尔（Jason Clare）说，澳当局可能还会为乌克兰提供更多支持。

在对欧洲为期三天的访问期间，阿尔巴尼斯作为北约亚太伙伴国家的领导人，也将与同为北约亚太伙伴的新西兰、韩国、日本领导人举行会晤。四国也将一同出席星期二至星期三（11日至12日）在维尔纽斯召开的北约峰会。