荷兰首相吕特将在国会面对不信任投票

荷兰执政联盟上周因移民政策意见分歧倒台后，反对党将在国会对首相吕特提出不信任动议。

综合路透社和彭博社报道，荷兰国会将于当地时间星期一（7月10日）上午10时15分（新加坡时间星期一下午4时15分）开会。荷兰绿色左翼党主席克拉佛（Jesse Klaver）星期天（9日）发推文称，反对派届时将对吕特发起不信任投票。

克拉佛说，吕特故意让内阁垮台，他的行为不是为长期利益，而是为了自己的政治利益，反对派因此做出上述决定。他表明，反对派的目标是任命一名技术官僚为看守首相，直到可以举行提前选举（snap election）。

反对党工党领袖奎肯（Attje Kuiken）星期天在电视节目中指责吕特造成了这场政府危机，“我们需要一个局外人介入，避免（国家）停滞不前，并修复（对政府的）信任。”

吕特上星期五（7日）说，他计划继续担任看守首相至11月大选。通常情况下，不信任投票不会威胁到吕特，因为他可以依靠自己领导的四党多数派政府的支持挺过不信任动议。

不过，据知情人士透露，一些执政联盟议员将内阁危机归咎于吕特主张限制境内战争难民的孩子入境，并规定申请庇护的而家庭须至少等待两年才可团聚。他们正考虑投票支持罢免已经在位13年的吕特，

如果所有反对党议员都投支持票，他们只需要执政联盟几名议员的支持票，就能把吕特拉下台。

此外，虽然反对派主张技术官僚担任看守首相，但宪法学者质疑这一期望实现的可能性。如果吕特真的下台，财政部长卡格（Sigrid Kaag）或将成为第一位副首相，她也将是第一位领导荷兰政府的女性。