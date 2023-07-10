周一美市盘前走软 重点谈老字号牛仔商Levi Strauss的业绩

星期一（7月10日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（7月10日）走软。除了数家大公司会陆续发布第二季业绩之外，市场投资者也都在期待着本星期公布的多个美国通胀数据，包括星期三（12日）出炉的6月份消费者价格指数。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微退2.10点或0.05％，报4396.90点；纳斯达克100指数期货也下跌32.10点或0.21％，报15004.80点；道琼斯指数期货则起30.10点，报33765.00点。

华尔街股市主要股指上星期五（7日）在拉锯交易中收低。投资者消化了比预期疲弱的美国就业报告，现在则是在等待未来几个星期更多的经济数据和企业盈利陆续出炉，包括本星期的百事可乐、达美航空、摩根大通、富国银行和花旗集团等重量级企业。

标准与普尔500指数上星期五下跌12.64点，闭市报4398.95点。道琼斯指数则跌187.38点，闭市报33734.88点。纳斯达克100指数也退低0.35％或52.60点，以15036.85点收市。

美国股市上星期五的交易一般，交易所的总成交量是103亿股，比过去20天的111亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

中国电子商务巨头阿里巴巴的股票在星期一晚盘前跌0.78％，截稿时报89.84美元。在中国金融监管机构对阿里巴巴旗下蚂蚁集团处以近10亿美元罚款后，阿里巴巴股价在上星期五上涨8％，因为市场投资者认为，蚂蚁集团和中国科技行业面临的监管压力可能即将结束。而星期一蚂蚁集团则另外宣布将回购最多60亿美元的股票。

Meta Platforms股价在盘前起了0.58％，截稿时报292.21美元。自上星期三（5日）推出以来，它旗下的Threads微型博客服务用户数量已经超过一亿户。

美国电动车制造商Fisker Inc的股价星期一晚盘前下挫6.33％，截稿时报5.62美元。该公司刚刚宣布计划出售3亿4000万美元的可转换债券。而且这个债券发行金额还有可能增加一倍，达到6亿8000万美元。

星期一下文我们来看看老字号牛仔服装制造商Levi Strauss & Co对接下来业绩的预测。星期一晚盘前该股微跌0.01美元，截稿时报13.12美元。

盘前活跃股按序：特斯拉、苹果、亚马逊、英伟达和Alphabet Inc。截稿时，除了特斯拉股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

Levi Strauss将会降低它在零售商Macy’s和Nordstrom等批发渠道销售的约六种产品的价格，包括核心Levi Strauss牛仔产品，如Levi’s 502牛仔裤。（路透社）

Levi Strauss & Co（纽约证券交易所代码：LEVI）

老字号牛仔服装制造商Levi Strauss & Co在7月6日盘后下调对公司全年的盈利预测后，公司股价就在上星期五即刻显著下挫了7.7％。业绩报告也充分反映出通货膨涨等因素造成的成本上涨，已经打击到它的盈利率，而且公司现在也已处在批发渠道销售额下降的困境。

根据Levi Strauss截至于今年5月28日的第二季业绩报告，集团的营业额同比下降9％至13亿4000万美元，调整后的每股盈利是0.04美元。

Levi Strauss利润率较高的直销渠道在第二季度取得了营业额增长13％的成绩。但由于批发商收紧在北美和欧洲的货品库存，因此公司的批发渠道的营业额下降了22％。整体而言，它的美洲市场销售额下降22％，欧洲市场销售额则缩减2％。

Refinitiv之前对Levi Strauss业绩上下线主要指标，搜集到的分析师平均预测是营业额13亿4000万美元，每股盈利0.03美元。以这个季度的业绩表现来看，Levi Strauss勉强算是达标。但该股的致命伤是它高管对接下来业绩的预测。

这些高管现在预计本财年调整后的每股盈利介于1.10美元至1.20美元之间，比他们之前预测的1.30美元至1.40美元低。调整后的毛利率预计将从上财年的57.6％下降约90个基点，比之前预计下降50个基点严重。

这家服装制造商高管还说，集团年净营业额预计将比去年同期增长1.5％至2.5％，也比之前预测的1.5％至3％范围缩小了。

Levi Strauss首席执行官伯格（Chip Bergh）在业绩报告发布后的线上讲解会上说：“公司将会降低它在零售商Macy’s和Nordstrom等批发渠道销售的约六种产品的价格，以便吸引更多对‘价格敏感’的消费者。”

Levi Strauss现在要吸引更多对‘价格敏感’的消费者。（档案照片）

这些商品将包括核心牛仔产品，如可以跨季节销售的Levi’s 502牛仔裤。

也许因为零售业前景不明确，在Tipranks的八名分析师看法也不一，有四名给予Levi Strauss股“买进”评级，四名给予“持守”评级，一年期限平均目标价则是16.75美元。