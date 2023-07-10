曼谷在建高速公路大梁倒塌 至少两死13伤

泰国曼谷一根在建高速公路的大梁倒塌，造成至少两人死亡，13人受伤。

综合法新社和泰国公共电视台报道，位于首都叻甲挽县收费公路建设项目的金属大梁星期一（7月10日）轰然倒地，令行人和司机措手不及。这根大梁是修建高速公路项目的一部分，以缓解交通拥堵问题。

曼谷叻甲挽县收费公路建设项目的金属大梁7月10日突然倒塌。（泰国公共电视台）

泰国防灾减灾部门发布的视频显示，这根与高速公路未完工部分相连的大梁一开始摇摇晃晃，然后坠落到地面。

曼谷市长查猜（Chadchart Sittipunt）告诉记者：“我们还不知道事故起因。”他说，目前没有关于失踪者的信息，并说其中四名伤者伤势严重。

查猜说，救援人员将等到工程师对倒塌情况进行分析后展开行动。“我们会把安全放在首位，并将开始仔细搜寻。”

一名救援人员在网上发布的视频显示了倒塌后的情景，警报声响起，震惊的居民和旁观者看着损坏的情况。被撞坏的大梁，以及它所撞倒的大部分在建高速公路，堵住了街道。