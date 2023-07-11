土耳其同意瑞典加入北约

北约秘书长斯托尔滕贝格说，土耳其已同意让瑞典加入北约。

综合外电报道，北约秘书长斯托尔滕贝星期一（7月10日）与土耳其总统埃尔多安、瑞典首相克里斯特松举行了三方会谈。

埃尔多安当天要求，欧盟恢复土耳其停滞不前的欧盟成员国资格申请，作为瑞典加入北约的先决条件。不过，欧盟官员迅速拒绝了这项要求，称这是两个不同的问题。

三方在会后发表声明说，瑞典和土耳其同意继续在三边常设联合机制及新的双边安全协定下开展合作。瑞典将提出一份继续打击一切形式恐怖主义的路线图，并将在加入北约后继续与土耳其开展双边反恐合作。

瑞典也在声明中说：“瑞典将积极支持重振土耳其加入欧盟进程的努力”。

斯托尔滕贝格在会后的记者会上说，埃尔多安同意尽快将瑞典的入约议定书提交给土耳其议会，并将与土议会密切合作以确保入约议定书获得批准。

他说：“瑞典加入北约是历史性的一步，在次关键时刻有利于北约所有盟国的安全。”

克里斯特松则说，他感到“非常高兴”，并认为这“对瑞典而言是美好的一天”。

北约峰会将于7月11日至12日在维尔纽斯举行，预计将讨论瑞典加入北约等议题。

俄乌战争爆发后，瑞典和芬兰去年5月同时申请加入北约，芬兰的申请今年4月获得所有北约成员国的批准，但土耳其和匈牙利尚未批准瑞典的申请。

匈牙利外交与对外经济部长西雅尔多上周曾表明，如果土耳其的立场有变化，匈牙利将不会拖延任何国家加入北约的进程。