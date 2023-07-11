朝鲜称美军侦察机多次侵犯朝鲜专属经济区上空

朝鲜声称，美国空军战略侦察机多次侵犯朝鲜专属经济区上空。

朝鲜领导人金正恩的胞妹金与正星期二（7月11日）通过朝中社发表讲话时称，美国空军战略侦察机星期一（10日）经由韩国蔚珍郡以东270多公里至朝鲜通川郡以东430公里这片海域的上空，越过朝方海上军事分界线，在侵犯朝鲜专属经济区的同时，对其东部地区实施了空中侦察。

金与正称，朝鲜空军出击伴飞驱离美国空军侦察机，但侦察机又于当天早上约8时50分，从江原道高城郡以东400公里海域上空侵犯朝方军事分界线上空，并实施空中侦察。朝鲜还警告称，此类飞行可能会被击落。

韩联社报道，金与正说，对于美军在专属经济区上空之外的侦察行为，朝方不会直接加以应对，但若美军再次越过军事分界线，侵犯朝方经济水域上空，朝方将以明确、坚定的行动予以反制。

从领海基线算起，任何一个国家可以在200海里范围内行使专属经济区权力，享有这片海域和海底的天然资源专属使用权，但并没有对专属经济区海域或领空的主权。

美国国防部早前回应时撇清了美军侵犯朝鲜领空的指控，称美军遵守了国际法。

美国国务院发言人米勒星期一在例行记者会上则敦促朝鲜“避免采取升级的行动”，并再次呼吁朝鲜“展开严肃且持续的外交”。