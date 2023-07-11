研究：欧洲去年逾6万1000人死于夏季热浪

研究显示，欧洲去年的夏季热浪造成超过6万1000人死亡。研究员呼吁采取更多措施，防范未来几年预计出现的更致命热浪。

法新社报道，国际学术期刊《自然医学》星期一（7月10日）刊登上述研究报告。

研究估计，去年5月30日到9月4日，欧洲约有6万1672人的死因与高温有关。其中，去年7月18日到24日出现一场特别严重的热浪，导致超过1万1600人身亡。这项研究利用了2015年至2022年间，欧洲35个国家的气温和死亡率数据，涵盖5.43亿人口。

研究结果表明，二十年来欧洲为适应一个更炎热的世界所做的努力，跟不上全球暖化的步伐。

研究还显示，法国去年夏季的气温同之前的夏季平均气温比较上升幅度最大，上升了2.43摄氏度；意大利因高温死亡人数最多，为1万8000多人。死于热浪的大多是80岁以上的年长者。

该研究的主要作者、巴塞罗那全球健康研究所的研究教授巴勒斯特说：“在一个理想的社会里，不应该有人死于高温。”

报道指出，今年夏天的情况预料会更糟，因为除了气候变化，世界各国四年来首次将在夏季过渡到厄尔尼诺现象，这将为全球许多地方带来高温天气。

研究估计，除非采取有效措施保护人们免受气温上升的影响，到了2030 年，欧洲平均每年夏天将有超过6万8000人因高温死亡。

世界气象组织说，初步数据显示，7月第一周是全球有记录以来最热的一周，陆地和海洋温度都创下新高纪录，这对生态系统和环境具有潜在的破坏影响。

世界气象组织气候服务主任休伊特说，预计厄尔尼诺现象将进一步加剧陆地和海洋的热浪，导致更极端的温度和海洋热浪，这些影响将持续到2024年，这对地球来说是令人担忧的消息。